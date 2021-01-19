Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika

Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı
19.01.2021 09:42
- Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
- Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkisiyle Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlar da kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye akın etti. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi.
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