Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler

01.02.2021 10:47
Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler, System.String[]

Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve Toros Dağlarının eteklerinde bulunan karayolu beyaza büründü, kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve Toros Dağlarının eteklerinde bulunan karayolu beyaza büründü, kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Antalya-Konya karayolu Alacabel mevki'i, sürücülere zorlu kış şartlarında zaman zaman geçit vermezken, doğal güzelliğiyle de öne çıkıyor. Bin 825 rakımlı Alacabel'de Krayolları ekiplerinin gece gündüz demeden çalışıp açık tutmaya çalıştığı Akseki- Seydişehir karayolu siyah bir şerit gibi dağların arasında kendini gösterirken, Gidengelmez dağlarının arka yüzü havadan görüntülendi.

Bembeyaz örtüyle kaplanan ve doğal yaşamın simgesi olan dağlarda yeşil ile beyazın uyumu görenleri hayran bıraktı.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Toros Dağları, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla buluşan Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei