Karla Gelen Kartpostallık Görüntüler Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Karla gelen kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi 1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendiÇORUM - Etkili olan kar yağışı Çorum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.
Karla gelen kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendi
ÇORUM - Etkili olan kar yağışı Çorum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.
İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlılığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtüyle kaplanan ilçeye bağlı Akpınar köyü ve çam ormanlarıyla 1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendi.
İskilipli doğa tutkunu Coşkun Akkoca tarafından görüntülenen Sakaröz dağındaki görüntüler hayran bıraktı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak