Karla Gelen Kartpostallık Görüntüler Havadan Görüntülendi

Karla gelen kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi 1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendiÇORUM - Etkili olan kar yağışı Çorum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.

Karla gelen kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendi



ÇORUM - Etkili olan kar yağışı Çorum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.

İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlılığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtüyle kaplanan ilçeye bağlı Akpınar köyü ve çam ormanlarıyla 1870 metre yüksekliğindeki Sakaröz Dağı havadan görüntülendi.

İskilipli doğa tutkunu Coşkun Akkoca tarafından görüntülenen Sakaröz dağındaki görüntüler hayran bıraktı.

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