Karla Kapanan Yolda Özel İdare Ambulansı, Ambulans da Hastayı Kurtardı

Karla kapanan yolda özel idare ambulansı, ambulans da hastayı kurtardıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki Ömer Akan, saatler süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Karla kapanan yolda özel idare ambulansı, ambulans da hastayı kurtardı



HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki Ömer Akan, saatler süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Cevizli köyünde yaşayan Ömer Akın'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Hemen hareket eden sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yer yer 3 metreyi bulan karlı yolları 6 saatlik bir çalışma sonucunda açan ekipler, sağlık görevlilerini Cevizli köyüne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, 60 yaşındaki Ömer Akan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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