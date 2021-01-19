Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi - Son Dakika

Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi
19.01.2021 10:24
Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy, her kış olduğu gibi bu kış da beyaza büründü.
Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy, her kış olduğu gibi bu kış da beyaza büründü.
Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Altınköy, pandemiden dolayı ziyaretçilerinden uzak günler geçiriyor. Karla kaplı doğal güzelliklerini misafirlerinden uzak, sessiz bir kışa ev sahipliği yapıyor. Mevsim şartlarının getirdiği soğukla birlikte kar yağışının etkisinde kalan Başkentin güzide parklarından olan Altınköy, barındırdığı güzellikleri sessizce yaşatmaya devam ediyor.
Son Dakika "Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt Kız arkadaşına 'driftli' evlilik teklifinde bulunan vatandaş 78 bin lira ceza yedi Güne düşüşle başlayan dolar 7,46'dan işlem görüyor Sosyal medyadan eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede Görenler gözlerine inanamıyor! Antalya'da ağırlığı 5 gram olan 'baby karpuz' üretiliyor