Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen - Son Dakika
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Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

19.03.2022 19:52
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Elazığ'da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Elazığ'ın merkezinde gece etkili oldu. Dün yağan kar ile beyaza bürünen bin 200 rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde yağış gece boyu devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, gece ışıkları ve manzarasıyla tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(Erkan Bay/İHA)

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen
Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

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Meteoroloji, Harput, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen - Son Dakika
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