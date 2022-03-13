Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi - Son Dakika
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Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi

13.03.2022 20:32

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, karla kaplı vadiler havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, karla kaplı vadiler havadan görüntülendi.

Nevşehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı, turistlerin uğrak yerlerinden Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki doğal oluşumlar, hem gündüz hem de hava karardıktan sonra güzel görüntüler ortaya çıkardı. Bu güzellikler, havadan görüntülendi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'nın gece ve gündüz farklı görsel şölen sunduğunu belirtti.

Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ziyaret ederek manzarayı fotoğrafladığını anlatan Onur, şöyle konuştu:

"Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların zamanla rüzgar ve yağmurun aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve ilginç kaya oluşumları, konuklarına her mevsim ayrı bir manzara sunuyor. Kış aylarında da kar yağışı ile adeta gelinlik giymişçesine güzel görüntü veren peribacaları doyumsuz bir görsel şölen sunuyor. Dünyada birçok turizm merkezi var ama konuklarına, günün ve yılın her vakti eşsiz görüntüler sunan başka bir yer yok."

Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi
Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi
Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi
Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metre ölçüldü Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metre ölçüldü

Kapadokya, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi - Son Dakika


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