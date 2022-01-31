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Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği - Son Dakika

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

31.01.2022 15:04

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği Kocaeli'nin beyaza bürünen köyleri havadan görüntülendi Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

Kocaeli'nin beyaza bürünen köyleri havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında ormanlar ve kentin yüksek kesiminde bulunan köyler, beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen köyler, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Ağaçları ve akarsuları ile beyaz örtüye bürünen köyler, adeta görenleri mest etti. Fotoğraf ve drone tutkunlarının uğrak yerleri arasına giren köyleri onlarca insan ziyaret ediyor.

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği
Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği
Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

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Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği - Son Dakika
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