Üye Girişi
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika

Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı

25.01.2022 11:29
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı

MANİSA'da 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

MANİSA'da 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Eksi 10 derecede yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları ile diğer yaban hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kar nedeniyle yaban hayatı, yem bulmakta güçlük çekmeye başladı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yılkı atları ile kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu milli parkta çeşitli bölgelere yem bıraktı.

400 KİLO YONCA, 100 KİLO SAMAN

Yemleme çalışmasının kar yağdığı dönemlerde daha sık yapıldığını belirten Spil Dağı Milli Parkı At Alanı Şefi Özcan Öz, yaban hayvanları ve misafir olan yılkı atları için yaklaşık 400 kilogram yonca ile 100 kilogram saman, 150 ekmek bırakıldığını söyledi. Kuşlar için de ekiplerce çeşitli noktalara 30 kilogram kuş yemi serpildiğini ifade eden Öz, yemleme çalışmalarının havanın karlı olduğu dönemlerde aksatılmadan devam edeceğini dile getirdi.


- Manisa
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı
YORUMLAR
500

Toros Dağları, Manisa, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika


Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?         
11:16
Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe         
11:14
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19

Son Dakika Haberleri
11:29 Yasak Elma'da Yıldız'ın yeni oyunu dengeleri değiştirecek mi? Çağatay ve Kumru aşkında sorunlar yaşanmaya başlandı
11:29 Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor
11:26 Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak
11:15 Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?
11:14 Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: 2022'yi 30'larda kapatır!
11:14 Kalp Yarası dizisinde neler oldu? Sancakzade Konağı yeni heyecanlara gebe
11:10 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Akça Alparslan'a gerçeği söyledi mi?
10:44 Depremin vesile olduğu aşk! Enkazda karşılaştılar, hayatlarını birleştirdiler
10:56 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk
10:50 Fatma Girik, mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:36:57. #1.11#
SON DAKİKA: Karla kaplanan Spil'de yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement