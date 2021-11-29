Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor - Son Dakika

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

AĞRI - Ağrı Dağı kışın gelmesiyle beraber eteklerindeki kar manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte zirvesindeki karla adeta göz kamaştırıyor.

"Başı dumanlı Ağrı Dağı'mız karlarla kaplandı"

Kışın gelmesiyle birlikte Ağrı Dağı'nın beyaz örtüye büründüğünü söyleyen Harun Budak, "Ağrı'mızın güzel ilçesi olan Doğubayazıt'ı ziyaret etmeye geldik. Başı dumanlı Ağrı Dağı'mız karlarla kaplandı. Ağrı Dağı'da karla birlikte ceketini giymeye başladı. Bu manzarada fotoğraf çekmeyece geldik. Bu güzel manzaraya herkesi bekleriz" ifadelerine yer verdi.