Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler - Son Dakika
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Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

29.03.2022 09:38

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle besledilerARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

ARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.

Ardahan- Artvin kara yolu üzerinde doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları 4 tilkiyi yanlarında getirdikleri yiyeceklerle beslediler. Tilkilerin yemek yemek için birbirileriyle yarışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler - Son Dakika


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