Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler - Son Dakika
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Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler

28.03.2022 15:29
Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler

ARDAHAN'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri, yanlarında kendileri için getirdikleri yiyeceklerle besledi.

ARDAHAN'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri, yanlarında kendileri için getirdikleri yiyeceklerle besledi.  Ardahan- Kars kara yolunda ilerleyen yaklaşık 25 domuz da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa fotoğrafları çekmek için Ardahan- Artvin kara yolu üzerindeki bakımevi mevkiine giden doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide 4 tilki ile karşılaştı. Tilkilerin aç olduğunu anlayan Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erol Özer, yanlarında götürdükleri yiyecekleri onlarla paylaştı. Tilkilerle kısa sürede dostluk kuran 3 kişilik ekip, bu anları cep telefonu kamerası ile çekti.

Doğa fotoğrafı çekmek için iki arkadaşı ile bölgeye gittiğini söyleyen Özer, "Tilkilerle karşılaştık. Bizi görünce kaçmayınca aç olduklarını anladım ve onlara yiyecek attım. Kısa sürede bizden zarar gelmeyeceğini anlayınca güzel bir dostluk kurduk. Biz onlara yiyecek verdik onlar da bize poz verdi. Bizim için unutulmaz bir gün oldu" diye konuştu.

Öte yandan sürü halinde Ardahan-Kars yolunda ilerleyen yaklaşık 25 domuz da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Domuzlar, kendilerini görüntülemek için araçlardan inen vatandaşlardan ürkerek ormanda  kayboldu.


Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler
Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler
Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler
Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler
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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler - Son Dakika


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