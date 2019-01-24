Karla Kaplı Arazide Terör Operasyonu
1 saat önce
Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Muş
'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma
Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Varto
ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın
2019-11 Operasyonu icra edildiği belirtildi. İlçenin kırsalında tespit edilen sığınakta; mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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