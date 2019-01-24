Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Arazide Terör Operasyonu

Karla Kaplı Arazide Terör Operasyonu

1 saat önce

Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

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Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu icra edildiği belirtildi. İlçenin kırsalında tespit edilen sığınakta; mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

PKK, Muş, Güncel
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