Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

02.03.2021 10:38

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde karla kaplı araziye güneş enerjisi santrali kuruldu. Yılda yaklaşık 1 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üretecek GES'le 900 hanenin ihtiyacı karşılanacak.

Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Ocak Mahallesi'nde güneş enerji sistemi oluşturdu. Karla kaplı araziye iş makineleriyle enerji panelleri tek tek yerleştirildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da çalışmalara katıldığı çalışmalar sonunda 1 megavat gücünde GES, karla kaplı araziye kuruldu. Yılda 1 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapılacak GES'le 900 hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

"YILLIK 925 TON KARBONDİOKSİTİN ATMOSFERE SALINIMINI ÖNLEYECEK"

GES yatırımını yakından takip eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları santralle ekonomik katma değer üretmenin yanı sıra ekosistemi de korumayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Orhan, "Yenilenebilir enerji yatırımları, doğayı koruma misyonlarıyla da ön plana çıkar. Dolayısıyla Aziziye ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımız da, yıllık 925 ton karbondioksitin atmosfere salınımını önlemiş olacak. İlaveten bu yolla elde edeceğimiz enerji sayesinde yılda 40 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

"BELEDİYEMİZ İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI OLACAK"

Ocak Mahallesi'nde konumlandırılan yatırımı tamamladıklarını ve elektrik üretimine başladıklarını ifade eden Orhan, "Aziziye Güneş Enerji Santrali'nde yıllık 1 milyon 850 bin kWh (kilovatsaat) elektrik üretilerek şehir şebekesine arz edilecek. Güneşten faydalanarak ürettiğimiz bu enerjiyle Erzurum'da 900 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Erzurum, günlük ve yıllık güneşlenme süresi bakımından Türkiye'de çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Bunun yanında güneş ışınlarının Erzurum'da yere düşme açısı da, elektrik üretimi için fevkalade bir imkan sağlıyor. Biz de Aziziye Belediyesi olarak, böylesine önemli bir potansiyele kayıtsız kalmadık. Yatırımımızı gerçekleştirdik ve elektrik üretimi için bir süre önce de düğmeye bastık. Bu yatırımımız kısa bir sürede kendi kendini amorti etmekle kalmayacak, aynı zamanda Aziziye Belediyemiz için yeni bir gelir kapısı olacak" diye konuştu.

Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

Hisarcık, Aziziye, Erzurum, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karla kaplı araziye güneş enerji sistemi kuruldu, 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • behzat: karla kaplı ama tarla ise o arazi o bir yatırım sayılmaz ekilmeyecek araziye kurun sunları tgıda en onemli sey metalleri teknolojik aletleri kemiremeyiz elektrik olmadanda yasanır ölmez insanlar daha 100 yıldır var elekrik ama gıda olmazsa tum canlılar ölür Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır

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