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Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi - Son Dakika

Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi

03.02.2022 20:38

Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karla kaplı Atatürk büstleri, polis ekipleri tarafından temizlendi.

Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karla kaplı Atatürk büstleri, polis ekipleri tarafından temizlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, yaklaşık 20 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında adeta kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken kırsalda yer yer 3 metreye geçti. İlçe merkezinde hayat durma noktasına gelirken, polis ekipleri kurumların önünde bulunan Atatürk büstlerini temizlemek için çalışma başlattı. Kepçe yardımı ile büste ulaşan ekipler, küreklerle karı temizledi.

Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi
Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi
Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi

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Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Ovacık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi - Son Dakika


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