Karla Kaplı Atatürk Büstünü Temizledi
1 saat önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sabah okula giden 5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Zeynep'in okul bahçesinde karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde, sabah okula giden 5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Zeynep'in okul bahçesinde karla kaplı Atatürk
büstünü temizlediği anki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Kozlu Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi Sümeyye Zeynep, sabah okuluna gitti. Okulların tatil edildiğini öğrenen Sümeyye Zeynep, okul bahçesinde arkadaşlarıyla kar topu oynadığı sırada Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu gördü. Minik elleriyle büstteki karları temizleyen Sümeyye Zeynep'in örnek davranışı öğretmeni tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 Kaynak: DHA
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