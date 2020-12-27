Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz - Son Dakika

Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz

27.12.2020 09:31
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz, System.String[]

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası kısıtlamalar nedeniyle en sessiz kış mevsimini geçiriyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası kısıtlamalar nedeniyle en sessiz kış mevsimini geçiriyor.

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, düşen hava sıcaklıkları ile yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, yeşil doğa yerini beyaz örtüye bıraktı. Önceki yıllarda karın yağması ile özellikle hafta sonları şenliklerin yapıldığı yaylada bu kış derin bir sessizlik hakim. Hafta sonu olmasına rağmen kısıtlamalar dolayısıyla yayla birkaç tatilci haricinde boş kaldı.

'SALGIN SONRASI ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK'Ayder'deki işletmecilerden Gürkan Gülbahar yaylada her kar yağdığında tulumlu kemençeli şenlikler yapıldığını hatırlatarak "Ayder hiç olmadığı kadar sessiz. Pandemi kısıtlamaları ile beraber hafta sonu olması dolayısıyla da bugün neredeyse boş. Tesislerdeki misafirler otellerin etrafında doğayla zaman geçirerek temastan uzak durmaya çalışıyor. Bu hastalık sürecinin geçmesi ile beraber Ayder yine eski şenlikli günlerine geri dönecektir" dedi.'YAZDAN BERİ SESSİZ'Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen de "Pandemi olmazsa yürümeye yer bulamazdık.  Ancak pandemi ile beraber ne yazık ki yazdan beri sessizlik hakim. Karın yağdığı bu günlerde tam Ayder'in görülmesi gereken zaman. Doğa ile terapiye misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.'SESSİZLİK ARAYANLAR İÇİN BULUNMAZ YER'Ayder'de tatili tercih eden Selattin Uzun ise "Ailemle beraber hafta sonu kısıtlaması için Ayder'i tercih ettik. Derin bir sessizlik hakim ve bizde bunun keyfini çıkartıyoruz. Beyaza bürünen bu coğrafyada doğa ile dinleniyoruz. Evde sıkılmıştık, burada da kendimizi güvende hissederek tatilimizi yapıyoruz" dedi.

Yeliz Baydar "Ailece kış tatiline çıktık ve Ayder'i tercih ettik. İyiki de gelmişiz, doğa harika, karın yağması ile daha büyüleyici bir ortam olmuş. Hastalıkla ilgili hiçbir endişe duymadan rahat bir tatil yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Rize
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz
Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı Ayder Yaylası, kısıtlamada sessiz - Son Dakika


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