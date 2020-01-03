Karla kaplı Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü büyüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla kaplı Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü büyüledi - Son Dakika

Karla kaplı Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü büyüledi

6 saat önce

Bolu'da, hafta boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'ndaki yeşil alanların havadan görüntüsü büyüleyici manzarayı ortaya çıkardı.

Karla kaplı Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü büyüledi, System.String[]

Bolu'da, hafta boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'ndaki yeşil alanların havadan görüntüsü büyüleyici manzarayı ortaya çıkardı.


Bolu'da, son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Zaman zaman yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü, kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici manzarayı da gözler önüne serdi. Çam ağaçlarıyla kaplı olan alanlarda oluşan beyaz şölen, kartpostallık görüntüler oluşturdu. - BOLU

Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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