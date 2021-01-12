Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar - Son Dakika

Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar

12.01.2021 11:40

Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar OFF-ROAD tutkunları yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı Macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım ettiler Erzurum'da bir grup OFF-ROAD tutkunu yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı.

Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar

OFF-ROAD tutkunları yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı

Macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım ettiler

ERZURUM - Erzurum'da bir grup OFF-ROAD tutkunu yaban hayatta yaşayan hayvanları da unutmadı. Yaban hayat için kolları sıvayıp hayat yola çıktı. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri araziye bırakan macera severler, arazide aracıyla kaygan yolda kayıp yoldan çıkan sürücüye de yardım ettiler.

Erzurum'da kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için 6 yıl önce başlatılan ve bunu geleneksel hale getiren macera severler Erzurum Büyükşehir Belediyesi Off-Road Doğa Sporları Kulübüne bağlı üyeler, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar.

Erzurum Valiliği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Destek Ekibi öncülüğünde yapılan faaliyette yaklaşık 20 koli tavuk, 10 çuval yem ve 5 çuval kemiği özel yapım arazili araçlarına yükleyen Off-Road macera tutkunları, zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktılar.

Yaban hayvanların yoğun olduğu bölgelere ulaşan ekip buralara yiyecekleri bıraktılar. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem ve yiyecek bırakan ekipler, arada bir olsa özel yapım araçları ile gösteri yapmaktan da geri kalmadılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş "Pandeminin ilk gününden itibaren yaban hayatı ve oralarda yaşam mücadelesi veren hayvanları da hiç unutmadık. Her hafta onlar için doğaya yiyecek bırakıyoruz. Yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu haftada devam ettik. Hayırsever vatandaşlara ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunmak isteyenleri kulübümüze bekleriz. İsterlerse kendileri ile birlikte doğaya çıkarız" diye konuştu.

Pandemide yaban hayata sahip çıkan Off Road tutkunları araziden dönerken kaza yapan bir sürücüye de yardım etti. Kayarak yoldan çıkan araç arazi araçları ile çekilerek kurtarılan sürücü Off-Road ekibine de teşekkür etti.

Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar
Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar
Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar
Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: KVKK, WhatsApp hakkında inceleme başlattı Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek         
11:35
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla kaplı dağlara yiyecek bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei