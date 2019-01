Karla Kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4'lük Eğlence

OFF ROAD Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları şambrelle rafting yaptı.

OFF ROAD Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları şambrelle rafting yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ve kar kalınlığının yaklaşık 40 santimi bulduğu arazide adrenalin dolu dakikalar yaşayan kulüp üyeleri bu eğlenceye herkesi davet etti.



Erzurum Ovası'nda araçlarıyla dağ, taş demeden gezen Ejder ve Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, uygun buldukları arazide lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla şambrel bağlayan Mecare Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk gönüllü olan bir kadın üyeye kaskını taktıktan sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı. Kısa bir ders sonunda karlı kaplı arazide lastik raftingi başladı. Lastik raftingi için gönüllü olan Ejder Off Road Kulübü üyesi Şafak Seda Marancıgil'e de aynı dersi veren Toptaş, üçüncü kez lastik şambrelin üstüne kendisi oturdu. Bugüne kadar hep pilotluk yaptığını ilk defa rafting yapacağını söyleyen Toptaş, Marancıgil'in pilotluğunu yaptığı kar raftinginde iki kez düştü. Yeniden araca bağlı şambrele binen Toptaş, rafting turunu tamamladı. Karla kaplı arazide 4x4 araçlarla adrenalin yaşayan kulüp üyeleri, doğa severleri ve spor tutkunlarını Erzurum'a davet etti. - Erzurum

Haber Yayın Tarihi :

