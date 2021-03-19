Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti - Son Dakika

Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
19.03.2021 14:35
Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti Erzurum'da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti.
Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
ERZURUM - Erzurum'da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti. Karla kaplı çatılar ise kenti adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi.
Soğuk havasıyla meşhur Erzurum geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından beyaza büründü. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı bir çok mahallede evlerin çatısında ki kar birikintileri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Muhteşem manzaranın seyrine doyum olmazken masalsı kar görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.
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