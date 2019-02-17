Karla Kaplı Göleti Fark Etmediler
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu paletli araçla gölete düşen 2 TEİAŞ çalışanı, kendi çabalarıyla kurtuldu.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu paletli araçla gölete düşen 2 TEİAŞ çalışanı, kendi çabalarıyla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Bingöl TEİAŞ ekibi, yüksek gerilim hatlarının bakımını yapmak için Kale
Göleti yakınlarına geldi. Burada 2 çalışan, hattı taşıyan direklere ulaşmak amacıyla, karla kaplı olması nedeniyle fark etmedikleri göletin üzerinden paletli araçla geçti.
Bu sırada göletin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu araçla suya düşen 2 kişi, kendi çabaları sonucu kurtulmayı başardı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi ekiplerinin aracı sudan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı. Elazığ
13. TEİAŞ Bölge Müdürlüğünden gelen ekiplerin çalışması ise sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:30 Kaynak: AA
Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü