Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Göleti Fark Etmediler

Karla Kaplı Göleti Fark Etmediler

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu paletli araçla gölete düşen 2 TEİAŞ çalışanı, kendi çabalarıyla kurtuldu.

Karla Kaplı Göleti Fark Etmediler, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu paletli araçla gölete düşen 2 TEİAŞ çalışanı, kendi çabalarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl TEİAŞ ekibi, yüksek gerilim hatlarının bakımını yapmak için Kale Göleti yakınlarına geldi. Burada 2 çalışan, hattı taşıyan direklere ulaşmak amacıyla, karla kaplı olması nedeniyle fark etmedikleri göletin üzerinden paletli araçla geçti.

Bu sırada göletin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu araçla suya düşen 2 kişi, kendi çabaları sonucu kurtulmayı başardı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi ekiplerinin aracı sudan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Elazığ 13. TEİAŞ Bölge Müdürlüğünden gelen ekiplerin çalışması ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Kale, Karlıova, Bingöl, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Güncel
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