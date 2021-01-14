Karla kaplı Kartepe'de kaybolduğu iddia edilen vatandaş ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Karla kaplı Kartepe'de kaybolduğu iddia edilen vatandaş ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağları'nda bulunan tabiat parkında bir vatandaşın kaybolduğu yönünde gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Jandarma Arama Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri karla kaplı bölgede arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisindeki Samanlı Dağları'nda bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'na giden bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında bölgede herhangi bir ize rastlanamadı. Öte yandan, kaybolduğu iddia edilen şahsın bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydının tespit edilemediği belirlendi.

Ekiplerin, bölgeye gelen yollardaki Kent Güvenlik Kameralarında yapılacak incelemelerde şahsın aracının tespit edilmesi durumunda arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.