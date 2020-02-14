Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Belirli bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan çakal ve geyiklerin karla kaplı bölgedeki görüntüleri yansıdı.

Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:17 Kaynak: AA
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