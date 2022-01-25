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Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi - Son Dakika

Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi

25.01.2022 10:13

Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi Karın tadını yürüyüş yaparak çıkardılar Kırıkkale'de bir grup vatandaş, karla kapanan kent ormanında doğa yürüyüşü yaparak manzaranın keyfini çıkardı.

Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi

Karın tadını yürüyüş yaparak çıkardılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir grup vatandaş, karla kapanan kent ormanında doğa yürüyüşü yaparak manzaranın keyfini çıkardı. Kar ile bütünleşen çam ağaçlarının sunduğu güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de yağan kar sonrasında eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Kırıkkale Kent Ormanındaki çam ağaçlarının karla bütünleşmesiyle renkler görsel şölen sundu. Doğasever bir grup vatandaş ise bu eşsiz manzarada yürümek için yola koyuldu. Sabahın ilk ışıklarıyla itibaren yola koyulan yürüyüşçülerinin hedefi ise ölüm tepesi oldu. Vatandaşlar, kar kalınlığını 35 santimetreye kadar ulaştığı ormanda, kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaranın da tadını çıkarma fırsatı buldu. Ortaya çıkan kar manzarası ise drone ile havadan görüntülendi.

"Yürüyüşümüze ayrı bir renk katıyor"

Yürüyüş sırasında doğanın güzelliklerini yaşadıklarını belirten Yusuf Tüfekçi, "Yürüyüşe çıktık arkadaşlarla. Ekip bugün dinamik, özellikle karın vermiş olduğu ayrı bir enerji var arkadaşlarda. Hemen hemen cumartesi, pazar yürüyüş yapıyoruz. Ama bugün ki özel oldu. Çünkü karı özlemiştik. Kent ormanında şu anda 20 santimetrenin üzerinde kar var. O da yürüyüşümüze ayrı bir renk katıyor. Enerjik oluyoruz, ciğerler çalışıyor, nefes açılıyor. Hem doğanın güzelliğini yaşıyoruz hem de karı evde karşılamak yerine doğada karşılıyoruz" dedi.

"Çok keyifli, çok zevkli bir yürüyüş"

Yoğun tipiden dolayı puslu bir havanın olduğunu ifade eden Sırrı Yılmaz, "Şuanda puslu bir atmosfer görünüyor. Şu anda Kırıkkale önümüzde bu tipiden kaynaklanan bir pusu. Çok keyifli, çok zevkli bir yürüyüş. Aşağıda 15 santimetre kar seviyesini görmüştük. Zirveye çıktığımızda bunun 35 santimetre olduğunu müşahede ettik" diye konuştu.

"Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum"

Emre Delice isimli vatandaş ise, "Keyifli bir Kent Ormanı günündeyiz. Ne Erciyes, ne Uludağ, ne Kartalkaya, Kırıkkale için en güzel yer Kent Ormanı. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Ailenizle birlikte muazzam bir hafta sonu geçirebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi
Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi
Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi

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Kırıkkale, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla kaplı kent ormanında doğa yürüyüşü...Eşsiz manzara böyle görüntülendi - Son Dakika
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