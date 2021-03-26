Karla kaplı kilometrelerce yolu aşarak İran sınırında yaşayan Havin'e doğum günü sürprizi yaptılar - Son Dakika

Karla kaplı kilometrelerce yolu aşarak İran sınırında yaşayan Havin'e doğum günü sürprizi yaptılar

26.03.2021 11:49
Karla kaplı kilometrelerce yolu aşarak İran sınırında yaşayan Havin'e doğum günü sürprizi yaptılar, System.String[]

Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençler, İran sınırındaki köyde daha önce hiç doğum günü kutlamayan 11 yaşındaki Havin Hannarici'ye yaş gününde sürpriz yaptı.

Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençler, İran sınırındaki köyde daha önce hiç doğum günü kutlamayan 11 yaşındaki Havin Hannarici'ye yaş gününde sürpriz yaptı.

İl merkezine 140 kilometre mesafedeki Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni Satı Çekerek, hayallerini çizmemelerini istediği öğrencilerden Havin'in duygularına kayıtsız kalmadı.

Minik Havin'in müzik eşliğinde doğum gününün kutlanmasını istemesi üzerine fedakar öğretmen, imkanlar kısıtlı olduğu için durumu sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençlere iletti.

Hemen gerekli hazırlıkları yapan yardımsever gençler "İyi ki doğdun Havin" yazılı büyük bir pasta hazırlattı.

Havin ve beş kardeşi için çeşitli hediyeler alan gençler, karla kaplı yolları aştıktan sonra çocuğun okuduğu okula geldi.

Burada öğretmenleriyle yüzlerini boyayarak palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, rengarenk balonlar taşıyarak, gitar eşliğinde türküler söyleyip Havin'in Sarıçimen köyündeki evine kadar yürüdü.

Kapıda misafirlerini karşılayan Havin ile anne ve babası, "İyi ki doğdun Havin" diyen gençlerin kutlama sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Mutluluğu yüzüne yansıyan Havin, kendisi için hazırlanan pastayı kesip misafirlerine ikram etti. Gençler daha sonra dışarıda kartopu oynayarak Havin'in doğum gününü kutladı.

"Hem mutlu ettik hem de mutlu olduk"

Sınıf öğretmeni Satı Çekerek, AA muhabirine, öğrencisinin hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kırsal mahallelerde öğrencilerin birçok imkandan mahrum yaşadığını anlatan fedakar öğretmen, şunları kaydetti:

"Okulda genellikle çocuklardan hayallerini yazmalarını istiyorum. Öğrencilerim de resim çizerek ya da yazıyla hayallerinden bahsederler. Havin de güzel bir doğum günü kutlamak istediğini ifade etti. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrullah Aktaş'ın desteğiyle gönüllülerden yardım istedik. Havin'in sürprizden haberi yoktu. Buradaki çocuklar birçok imkandan kısıtlı şekilde yetişiyor. Bizim işimiz bu çocukları mutlu bir şekilde eğitmek. Bunu kendime vazife olarak görüyorum. Bugün de hem mutlu ettik hem de mutlu olduk."

"Dünyayı iyilik ve çocuklar kurtaracak"

Sosyal sorumluluk kampanyalarıyla yıllardır ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştıran gönüllü gençlerden Neslihan Erdoğan ise kilometrelerce yol katederek Havin'e mutluluk taşıdıklarını belirtti.

Havin'in hayaline ortak oldukları için mutlu olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bütün çocukların hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyayı iyilik ve çocuklar kurtaracak. Biz de bu anlayışla kilometrelerce yol katederek buraya geldik. Bu mutluluğa tanık olmak güzel bir duygu." diye konuştu.

"Benim için düğün gibi bir doğum günü kutladılar"

Doğum günü sürprizi karşısında çok şaşırdığını anlatan Havin ise "İlk kez doğum günüm kutlandı. Gerçekten benim için düğün gibi bir doğum günü kutladılar. Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Ayhan Hannarici de "Ekipleri görünce duygusal anlar yaşadık. Hem kızım hem de biz çok mutlu olduk. Herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Doğum, Havin, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla kaplı kilometrelerce yolu aşarak İran sınırında yaşayan Havin'e doğum günü sürprizi yaptılar - Son Dakika


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