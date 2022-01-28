KARLA KAPLI KIZILÇAM ORMANINA, 280 KİLOGRAM TOHUM SERPİLDİ - Son Dakika

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, doğal gençleştirme yapılan 35 hektar kızılçam ormanına, 280 kilogram tohum serpildi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de, kömür havzası kullanılmayan araziye tohumlama çalışması yapıldı. Doğal gençleştirme yapılan 35 hektar kızılçam ormanına, 280 kilogram tohum serpildi. İlçe Orman İşletme Müdürü Bora Turan, 'Canımızı, bedenimizi, sevdiklerimizi, mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi canla başla koruyan biz insanoğlu, içinde yaşadığımız doğaya karşı da aynı içgüdüyle davranalım. Bizler gerçekten ağacı, toprağı, denizler dahil suları, havayı, tümüyle doğayı, onca yararına rağmen yeterince koruyamadık. Oysa, yaşadığımız doğayı korumak ve mücadele etmek bir insanlık görevidir. Görevimizi ihmal etmeyelim' dedi.