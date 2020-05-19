Karla kaplı Kösedağ'ın düğün çiçekleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı karla kaplı Kösedağ'ın eteklerinde açan düğün çiçekleri, tarlaları sarıya boyadı.

Baharın gelişi sonrası havaların ısındığı bugünlerde zirvesindeki karlar erimeye başlayan Kösedağ'ın eteklerindeki tarlalarda yeşeren düğün çiçekleri, ortaya güzel manzaralar çıkarıyor.

Kösedağ'ın zirvesinde kar ile bütünleşerek seyrine doyumsuz manzara oluşturan düğün çiçekleri, adeta göz kamaştırıyor.

Renk cümbüşüne dönüşen doğada ortaya çıkan manzara, vatandaşların ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.