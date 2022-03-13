Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu - Son Dakika
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Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu

13.03.2022 14:15
Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu

Kar yağışının etkili olduğu Doğanyurt ve İnebolu ilçelerine bağlı köylerde rahatsızlanan iki bebek, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Doğanyurt ve İnebolu ilçelerine bağlı köylerde rahatsızlanan iki bebek, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğanyurt'a bağlı Hürmetli köyünde ishal, ateş ve kusma şikayetleri bulunan 9 aylık bebeğin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi.

Ekipler, AFAD'a ait paletli kar aracıyla hasta bebeğe ulaştı. Doğanyurt 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen bebek, hastaneye kaldırıldı.

İnebolu'da ise Toklukaya köyünde bir aylık bebek rahatsızlandı.

Yüksek ateş ve kusma şikayetleri olan bebek için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Ekiplerin çalışması sonucu hasta bebek evinden alınarak İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu
Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu
Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla kaplı köylerde hastalanan bebeklerin yardımına AFAD ve UMKE koştu - Son Dakika


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