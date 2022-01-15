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KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI - Son Dakika

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

15.01.2022 10:52

DÜZCE'de, karla kaplı ormanlık alanda gezerken düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20), bacağı kırıldı.

DÜZCE'de, karla kaplı ormanlık alanda gezerken düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20), bacağı kırıldı. UMKE'nin tarafından ormanlık alandan alınan Özkurt, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Ömür Özkurt karla kaplı ormanlık alanda gezintiye çıktı. Ayağı kayarak düşen Özkurt'un sol bacağı kırıldı. Durumu 112 Acile bildiren üniversite öğrencisi, ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. UMKE yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından üniversite öğrencisini buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömür Özkurt'un üzerine termal battaniye örtülerek vücut ısısının normale dönmesi sağlandı. Daha sonra ormanlık alandan indirilen Ömür Özkurt, 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI
KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI
KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Üniversite, Orhangazi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI - Son Dakika
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