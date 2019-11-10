Son Dakika Haberleri: Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia
Son Dakika Dünya Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia

Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia

6 saat önce

Çin'in Harbin kenti sakinlerinden 13 yaşındaki panda Sijia, yağan karın doyasıya tadını çıkardı.

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Çin'in Harbin kenti sakinlerinden 13 yaşındaki panda Sijia, yağan karın doyasıya tadını çıkardı. Dört yıl önce Siçuan'dan ülkenin en büyük kayak merkezi Yabuli'deki Panda Evi'ne taşınan dev panda burada dört mevsiminin güzelliklerini yaşayabiliyor.View on euronews

Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia

Çin Halk Cumhuriyeti, Panda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:51 
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