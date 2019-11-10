Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia

Çin'in Harbin kenti sakinlerinden 13 yaşındaki panda Sijia, yağan karın doyasıya tadını çıkardı. Dört yıl önce Siçuan'dan ülkenin en büyük kayak merkezi Yabuli'deki Panda Evi'ne taşınan dev panda burada dört mevsiminin güzelliklerini yaşayabiliyor.View on euronews