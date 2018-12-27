Karla Kaplı Peribacaları Havadan Böyle Görüntülendi
1 saat önce
Karla kaplı peribacaları havadan böyle görüntülendi Karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktıNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları yerli ve yabancı turistleri adeta kendine hayran bırakıyor.
Karla kaplı peribacaları havadan böyle görüntülendi
Karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları yerli ve yabancı turistleri adeta kendine hayran bırakıyor.
Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerden bir tanesi olan Kapadokya Bölgesinde son günlerde yağan kar yağışı bölgeyi adeta bembeyaz bir örtüyle kapladı.
Bölgenin kuş bakışı çekimlerinde sıcak hava balonları ile birlikte karla kaplı Kapadokya'nın birleşmesi ile bölgenin bir kez daha güzelliğini gözler önüne serdi. Kapadokya bölgesini karlar altında gören yerli ve yabancı turistler ise bu anları bol bol fotoğraf çektirmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler peribacalarını karlarla birlikte görmenin son derece etkileyici olduğunu belirtirlerken bundan sonra da Kapadokyaya gelmek için haklı sebepleri olduğunu söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:16 Kaynak: İHA
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