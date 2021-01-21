Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler - Son Dakika

Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler

21.01.2021 13:26

Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkının en önemli yaban hayvanlarından olan yılkı atlarını vatandaşlar elleriyle besledi 'Dikkat yılkı atları çıkabilir' tabelası önündeki atları elleriyle besleyen...

Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkının en önemli yaban hayvanlarından olan yılkı atlarını vatandaşlar elleriyle besledi

'Dikkat yılkı atları çıkabilir' tabelası önündeki atları elleriyle besleyen vatandaşlar müthiş bir duygu yaşadıklarını belirtti

MANİSA -Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkının en önemli yaban hayvanlarından olan yılkı atlarını vatandaşlar elleriyle besledi. 'Dikkat yılkı atları çıkabilir' tabelası önündeki atları elleriyle besleyen vatandaşlar müthiş bir duygu yaşadıklarını belirtti.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu endemik bitki örtüsü ve yaban hayvanlarıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkının en önemli yaban hayvanları arasında olan yılkı atları yağan yoğun kar yağışının ardından vatandaşların ilgi odağı oldu. Spil'e kar görmek için çıkan vatandaşlar yol kenarında bulunan yılkı atlarını elleriyle besledi. Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sık sık yem bırakılmasına rağmen vatandaşlar da yılkı atlarını besleyerek farklı bir duygu yaşadı. İlk kez atlara bu kadar yaklaştığını belirten Gökhan Uslu, "At hayranı bir insanım zaten onlara bu kadar yakınlaşmak müthiş bir duygu" diyerek duygularını dile getirdi.

Bu arada Spil Dağı Milli Parkında devriye görevi yapan jandarma ekipleri de yılkı atlarını besledi.

Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler
Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler
Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler
Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler

Toros Dağları, Manisa, Milli, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karla kaplı Spil Dağı'ndaki yılkı atlarını elleriyle beslediler - Son Dakika


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