Karla Kaplı Suuçtu Şelâlesi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Yılın dört mevsim turist akınına uğrayan Suuçtu şelalesinin karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi.
Yılın dört mevsim turist
akınına uğrayan Suuçtu şelalesinin karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelalesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor. Beyaza bürünen şelale havadan görüntülendi. Bursalı drone operatörü Zeki Sevim tarafından kaydedilen görüntülerde kar altında kalan şelalenin eşsiz manzarası yağlı boya tabloları aratmıyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu şelalesi, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelalenin çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.
Bursa'nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor. Arap turistlerin de rağbet ettiği Suuçtu, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının da akınına uğruyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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