Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler - Son Dakika

Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler

6 saat önce

Ordu'da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı yaylalar, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

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Ordu'da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı yaylalar, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yüksek rakımlı yaylalarda mangal yapan vatandaşlar, arazi araçları ile stres atıyor.


Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz yaylaları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ordu'da yaz aylarında piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olduğu yüksek rakımlı yaylalar, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Yoğun iş temposundan uzaklaşarak stres atan vatandaşlar, her mevsim güzel olan yaylaların muhakkak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının sürekli etkili olduğu yaylalarda belediye ekipleri, insanların mağdur olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmasını da sürdürüyor.


İş stresinden uzaklaşmak için ekip olarak yaylaya çıktıklarını, şehir merkezinde göremediklerini kar hasretini burada giderdiklerini söyleyen vatandaşlar, aileleri ve arkadaşları ile güzel bir hafta sonu geçirdiklerini, herkesin buralara gelmesi gerektiğini ifade ettiler. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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