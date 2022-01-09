Karla kaplı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika

Sivas'ta dağcılık üyeleri, karla kaplı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü üyesi 10 dağcı, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Karla kaplı dağda güçlükle ilerleyen grup, şiddetli rüzgara rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede kısa süre mola veren ve dernek flaması açan dağcılar, daha sonra yenide inişe geçti.

Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Sedat Özkan, yaptığı açıklamada, dernek üyeleriyle Sivas'ın gözbebeği Yıldız Dağı'na gerçekleştirdikleri zirve tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "10 kişilik sporcu arkadaşımızla buraya geldik. Yıldız Dağı yeni tesisleriyle inşallah daha güzel olacak ve Sivas'ın gözbebeği olmaya devam edecek." dedi.

Özkan, zirve tırmanışına katılanlara teşekkür etti.