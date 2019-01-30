Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yol 4 Günde Açıldı

Karla Kaplı Yol 4 Günde Açıldı

9 dakika önce

Karla kaplı yol 4 günde açıldıBİNGÖL - Kar yağışının en çok etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan jandarma karakolunun yolu, ekiplerin 4 gün süren 24 saat aralıksız mesaisiyle açıldı.

Karla kaplı yol 4 günde açıldı

BİNGÖL - Kar yağışının en çok etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan jandarma karakolunun yolu, ekiplerin 4 gün süren 24 saat aralıksız mesaisiyle açıldı.
Kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, İl Özel İdaresi ekipler ise köy yollarında aralıksız çalışarak kar temizleme çalışması yaptı. Merkez ve köylerdeki tüm köy yolları tamamen açıldı. Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün üst kısmında bulunan ve yaklaşık 20 gündür kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Jandarma Karakolunun yolu ise 4 gün süren aralıksız çalışma ile açıldı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ilçedeki ekipler, köy yolunu açmak için 24 saat aralıksız mesai yaptı. Zaman zaman karın iş makinelerini boylaması ise dikkat çekti.
Öte yandan, yolun kapalı bulunduğu sürede karakoldaki ihtiyaçların ise helikopterle bölgeye gönderildiği öğrenildi.
İlçe Özel İdaresi Müdürü Bayram Sünbül, tipinin durmasının ardından köyün üst kısmında bulunan karakolun yolunun 4 günlük süren çalışmayla açıldığını ve ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Bingöl, Jandarma, Karlıova, Kar, Genel
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