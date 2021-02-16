Karla kaplı yol açıldı, diyaliz hastası kadın evine götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karla kaplı yol açıldı, diyaliz hastası kadın evine götürüldü

16.02.2021 21:18
Karla kaplı yol açıldı, diyaliz hastası kadın evine götürüldü

DÜZCE'de, diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı (67) hastane dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle servis aracıyla yolda kaldı.

DÜZCE'de, diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı (67) hastane dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle servis aracıyla yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak Pamuk Çakmakçı'nın evine ulaşmasını sağladı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı, öğle saatlerinde evinden çıkarak hastaneye gitti. Pamuk Çakmakçı tedavisinin ardından saat 17.00 sıralarında hastane servisiyle evine dönmek istedi. Servis aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Uzun süre minibüs içinde bekleyen Pamuk Çakmakçı durumu köy Muhtarı Aydın Çelik'e bildirdi. Aydın Çelik de İl Özel İdaresi'ni arayarak yolun açılmasını istedi. İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme makineleriyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu açtı. Servis aracı yolda ilerleyerek Pamuk Çakmakçı'yı evine götürdü.  Pamuk Çakmakçı kar yağması nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Zincir taktık yine çıkamadık. Muhtarı aradık. Muhtarda İl Özel İdaresi'ni aramış. Yolda kaldık zor zahmet yolumuzu açtılar. Evimize kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Düzce Üniversitesi, Aydın Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karla kaplı yol açıldı, diyaliz hastası kadın evine götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi! Dogecoin yüzde 25'in üzerinde değer kazandı
22:22 Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi
21:57 İnce'den "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım
21:40 Kılıçdaroğlu'nun son vaadi emekliler için: Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağım
21:34 İzleyenlerin canı yandı! Hakem, itiraza gelen futbolcunun hiç beklemediği bir yerine vurdu
21:24 Cumhur İttifakı ortağı Destici'den çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı: BBP olarak yeke yek ittifak kurmam
20:48 Alkollü adam elektrik tellerinin üzerinde uyuyakaldı
20:17 3 çocuk annesi kadın, sokak ortasında kayınbiraderini öldürdü! Cinayetin altından namus meselesi çıktı
20:47 Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke'den ilginç sözler: Böyle böyle baktı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 22:50:55. #1.12#
SON DAKİKA: Karla kaplı yol açıldı, diyaliz hastası kadın evine götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement