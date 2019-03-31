Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yol Açılınca Oy Kullandılar

Karla Kaplı Yol Açılınca Oy Kullandılar

29 dakika önce

Adana'nın yüksek kesiminde yer alan Pozantı ilçesinin kırsalındaki bir mahallede, vatandaşlar karla kaplı yollar açıldıktan sonra oy kullanabildi.

Karla Kaplı Yol Açılınca Oy Kullandılar, System.String[]
Adana'nın yüksek kesiminde yer alan Pozantı ilçesinin kırsalındaki bir mahallede, vatandaşlar karla kaplı yollar açıldıktan sonra oy kullanabildi.

İlçe genelinde sabah başlayan kar yağışının etkisi yüksek kesimlerde yoğun oldu.

İlçeye en uzak noktada yer alan ve Aladağ ilçesine sınır olan Çamlıbel Mahallesi'nde yolun kar yağışının etkisiyle kapanması nedeniyle sandık görevlileri mahalleye ulaşamadı.

Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından görevlilerin mahalleye ulaşmasıyla oy verme işlemi yaklaşık 2 saat geç başladı.

Öte yandan Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi personeli, diyaliz hastası olan vatandaşları oy kullanacakları okullara götürdü.

Diyaliz hastası Arif Dinç'i evinden alan görevliler, okula ulaştırarak oyunu kullanmasını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Aladağ, Sabah, Adana, Pozantı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yol Açılınca Oy Kullandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]