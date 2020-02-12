Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika

Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Balkaya köyü Tokluca mezrasında yaşayan Seniha Güneş (45) solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı bulunan hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Güneş, Sincik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her şey evine ekmek götürmek için! Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]