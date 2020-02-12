Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika

Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

7 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Balkaya köyü Tokluca mezrasında yaşayan Seniha Güneş (45) solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı bulunan hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Güneş, Sincik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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