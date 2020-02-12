Karla kaplı yolda hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı bulunan hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı çeken hastayı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

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