Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar - Son Dakika

RİZE'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı (70) ambulansın ulaşamadığı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşındı. Sağlık ekipleri ile beraber köylülerin yardım ettiği hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırılabildi.İlçenin Alçılı Köyü'nde yaşanan olayda kızıyla beraber yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Özbağdaşlı için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yolların karla kaplı olması dolayısıyla Özel İdare Ekipleri ile hareket eden 112 sağlık ekipleri Özbağdaşlı'nın evine ancak 1 kilometre yaklaşabildi. Ekiplerle beraber köy muhtarı Yener Kadıoğlu hastayı sedyeye alarak karla kaplı yolda büyük mücadeleler vererek 500 metre taşıdılar. Sedye ile yola indirilen hasta buradan iş makinası ile ambulansa ulaştırıldı. Muhtar Yener Kadıoğlu, yolun karla kaplı olmasından dolayı hastayı indirirken büyük zorluklar çektiklerini ifade ederek, "Karla kaplı yolun temizlenmesi için Özel İdare ekipleri gerekli mücadeleyi verdi. Hasta ihbarının yapıldığı eve ancak 500 metre yaklaşabildik. Daha fazla beklememek içinde ekiplerle beraber bizlerde sedyeye koyduğumuzu köylümüzü karla kaplı yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdık. Hüseyin Özbağdaşlı şimdi hastanede tedavi altında.Durumu gayet iyi? dedi.