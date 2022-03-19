KARLA KAPLI YOLDA KAYAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

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DÜZCE'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında D-100 yolu Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İlhan Yalçınkaya idaresindeki 34 UV 3717 plakalı işçi servisi yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada servis sürücüsü İlhan Yalçınkaya ile araçta bulunan Salime Yeşildağ, Fikret Arslan ve Necla Kolçak yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.