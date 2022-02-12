Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, karla kaplı yolda mahsur kalan Z.K., ayaklarının donmak üzere olduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek Z.K.'yi kurtardı.

Olay, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. Saat 16.45 sıralarında Karatavuk köyünden, Kordon Sırtı mevkisinde bulunan evine gitmek isteyen Z.K. bir süre ilerledikten sonra yer yer 50 cm ulaşan kar deniyle mahsur kaldı. Evine ulaşamayan Z.K, ayaklarının donmak üzere olduğunu ve mahsur kaldığını söyleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Karatavuk köyüne kadar araçla gitti. Araçların daha fazla ilerleyememesi üzerine ekipler, 2 buçuk kilometre yürüdü. Jandarma ve AFAD ekipleri, Z.K.?yi karın az olduğu alanda ateş yakarak ısınmaya çalışırken buldu. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarılan Z.K. evine ulaştırıldı. (DHA)