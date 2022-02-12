Üye Girişi
Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika

Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı

12.02.2022 22:31

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, karla kaplı yolda mahsur kalan Z.K., ayaklarının donmak üzere olduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, karla kaplı yolda mahsur kalan Z.K., ayaklarının donmak üzere olduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek Z.K.'yi kurtardı.

Olay, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. Saat 16.45 sıralarında Karatavuk köyünden, Kordon Sırtı mevkisinde bulunan evine gitmek isteyen Z.K. bir süre ilerledikten sonra yer yer 50 cm ulaşan kar deniyle mahsur kaldı. Evine ulaşamayan Z.K, ayaklarının donmak üzere olduğunu ve mahsur kaldığını söyleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Karatavuk köyüne kadar araçla gitti. Araçların daha fazla ilerleyememesi üzerine ekipler, 2 buçuk kilometre yürüdü. Jandarma ve AFAD ekipleri, Z.K.?yi karın az olduğu alanda ateş yakarak ısınmaya çalışırken buldu. Yaklaşık 2 saat sonra kurtarılan Z.K. evine ulaştırıldı. (DHA)

Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı
Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı
Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı

YORUMLAR
500

Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:58:01. #1.13#
SON DAKİKA: Karla kaplı yolda mahsur kalan köylüyü jandarma ve AFAD kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement