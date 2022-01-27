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Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası - Son Dakika

Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası

27.01.2022 03:43
Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası

Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda-15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgası bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi.

Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda-15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgası bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Tavşanlar, uzun süre kavga ederek aracın önünden çekilmediği görüldü.

Kastamonu'nun Azdavay ilçe girişinde vatandaşların kamerasına yansıyan tavşanların kavgası yüzleri güldürdü. Karlı kaplı yolda -15 derece de kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi. Ortaya gülümseten görüntülerin çıktığı tavşanların kavgasında vatandaşların konuşması da gülümsetti. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına karı-koca ya da arazi kavgası şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu.

Vatandaşlar, "-15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz, baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız. Kesin karı-koca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır" dedikleri duyuldu.

Ayrıca vatandaşlar, "Dünya malı dünyada kalır, ne yayıyorsunuz, ayrılın" diyerek, birbirlerine 'ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı' dedikleri duyuluyor.

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Kastamonu, Azdavay, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karla kaplı yolda tavşanların gülümseten kavgası - Son Dakika


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