Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yolda Tuzlama Çalışması Yapan İş Makinesi Devrildi

Karla Kaplı Yolda Tuzlama Çalışması Yapan İş Makinesi Devrildi

1 saat önce

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Karla Kaplı Yolda Tuzlama Çalışması Yapan İş Makinesi Devrildi, System.String[]
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi.  Karayolları ekipleri, kendi iş makinelerini kendileri kurtardı.

Yurdun dört bir yanında etkisini hissettiren kar yağışlarının ardından Karayolları ekipleri, yolları trafiğe uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ise Harcancık-Simav-Dağardı Yolu üzerinde tuzlama çalışması yapan Karayolları'na ait 06 FH 4983 plakalı iş makinesi devrildi.  Yan yatan iş makinesinden yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, durumu ekip arkadaşlarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karayolları ekipleri iş makinesini kurtardı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Kar, Büyükorhan, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor

Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:25:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yolda Tuzlama Çalışması Yapan İş Makinesi Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]