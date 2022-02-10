KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde rahatsızlanan çoban Ali Kunt (40), dağ yolunun kardan kapalı olmasından dolayı mahsur kaldı. Kunt, itfaiye ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Çamlıca mahallesi Kumar Yaylası Tepe Başı mevkiinde çobanlık yapan Ali Kunt, çoban evinde rahatsızlandı. Kumar yaylası Tepecik Mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle günlerdir ulaşıma kapalı olan yoldan hastaneye gidemedi. Ali Kunt, rahatsızlığının artması üzerine Bucak Belediyesi'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kardan kapanan kapalı yolları aşarak Kunt'un çoban evine ulaştı. Kunt, itfaiyenin kurtarma aracıyla alınıp, UMKE ekiplerine teslim edildi. UMKE ekipleri Kunt'a mahsur kaldığı dağda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kunt'un yüksek ateş, üşütme belirtilerinin olduğu, tedavisine başlandığı belirtildi.