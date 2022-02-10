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KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI - Son Dakika

KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI

10.02.2022 15:29

Burdur'un Bucak ilçesinde rahatsızlanan çoban Ali Kunt (40), dağ yolunun kardan kapalı olmasından dolayı mahsur kaldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde rahatsızlanan çoban Ali Kunt (40), dağ yolunun kardan kapalı olmasından dolayı mahsur kaldı. Kunt, itfaiye ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Çamlıca mahallesi Kumar Yaylası Tepe Başı mevkiinde çobanlık yapan Ali Kunt, çoban evinde rahatsızlandı. Kumar yaylası Tepecik Mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle günlerdir ulaşıma kapalı olan yoldan hastaneye gidemedi. Ali Kunt, rahatsızlığının artması üzerine Bucak Belediyesi'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kardan kapanan kapalı yolları aşarak Kunt'un çoban evine ulaştı. Kunt, itfaiyenin kurtarma aracıyla alınıp, UMKE ekiplerine teslim edildi. UMKE ekipleri Kunt'a mahsur kaldığı dağda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kunt'un yüksek ateş, üşütme belirtilerinin olduğu, tedavisine başlandığı belirtildi.

KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI
KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI
KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Çamlıca, İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLA KAPLI YOLLAR NEDENİYLE HASTANEYE GİDEMEYEN ÇOBANI KURTARDI - Son Dakika
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