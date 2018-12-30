Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Yolu Ekipler Açtı, Ambulans Hastaya Ulaştı

Karla Kaplı Yolu Ekipler Açtı, Ambulans Hastaya Ulaştı

1 saat önce

Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı.

Karla Kaplı Yolu Ekipler Açtı, Ambulans Hastaya Ulaştı, System.String[]
Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı.

Elazığ'da kar yağışının etkili olmasının ardından bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için 24 saat aralıksız çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Sivrice ilçesine bağlı Alaattin köyünde bir kişinin rahatsızlandığı 112 Acil Komuta Merkezine bildirildi. Sağlık ekipleri kar nedeniyle yolu kapalı köye ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekipler köy yolunu saatler süren çalışma ile açıp ambulansın köye ulaşmasını sağladı.Köyden alınan hasta ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:30 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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