Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele

Karla Mücadele

1 saat önce

Batman'ın kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 48 köy yolundan 30'u açıldı.

Batman'ın kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 48 köy yolundan 30'u açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özel gazetecilere yaptığı açıklamada, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde kar ve tipi dolayısıyla 48 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 75 araç ve 101 personelle yürütülen çalışma sayesinde 30'unun yolunun açıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Sason, Abdulkadir Özel, Batman, Güncel
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