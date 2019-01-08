Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele

Karla Mücadele

2 saat önce

Mersin'in Silifke ve Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Mersin'in Silifke ve Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Silifke ilçesinin yüksek rakımdaki mahallelerinde, kar yağışının etkili olduğu yollarda belediye ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yazılı açıklamasında, iş makinelerinin yol ve mahalle merkezli kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar kar yağışı nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar kürüyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Mut ilçesinde de karayolları ve trafik ekipleri, yoğun kar yağışı olan bölgelerde sürücülere kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulundu.

İlçedeki 10 okulda eğitime 1 günlüğüne ara verilirken, iş makineleriyle kar küreme çalışmaları yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Mersin, Mut, Silifke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:21:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]